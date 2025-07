atp los cabos 2025 passano il turno daniel altmaier e yunchaokete bu

Otto incontri di primo turno caratterizzano il programma della seconda giornata del torneo di Los Cabos. Passano l’esame primo turno il tedesco Daniel Altmaier, quinto favorito del seeding, e il cinese Yunchaokete Bu, sesta testa di serie. Passa il turno, a sorpresa, il messicano Luis Carlos Alvarez Valde. Il tedesco Daniel Altmaier, testa di serie numero cinque, supera 6-4 6-3, in un’ora e trentadue minuti, lo statunitense Mitchell Krueger. Il cinese Yunchaokete Bu, sesto favorito del seeding messicano, regola 7-6(5) 6-2, in due ore e cinque minuti, il messicano Alan Magadan. Lo statunitense Govin Nanda, numero 405 ATP, firma la sorpresa di giornata ed elimina 6-4 6-2, in un’ora e ventotto minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

