Inps nel 2024 età media pensionamento sale a 64,8 anni

Nel 2024 l'età media di pensionamento sale a 64,8 anni dai 64,2 registrati nel 2023. Lo hanno spiegato i dirigenti dell' Inps presentando il Rapporto annuale dell'Inps. La crescita è dovuta prevalentemente alla stretta sulle pensioni anticipate con l'introduzione del calcolo contributivo per chi va in pensione con Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi) e in parte agli incentivi sulla permanenza al lavoro. L'età media di uscita in pensione di vecchiaia è di 67,2 anni mentre quella per l'anticipata è di 61,6 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inps, nel 2024 età media pensionamento sale a 64,8 anni

