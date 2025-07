Firenze, 16 luglio 2025 – Un vecchio edificio degradato che si trasforma in un nuovo spazio abitativo, aperto, accogliente e sostenibile. Un progetto che coniuga inclusione sociale, rigenerazione urbana e autonomia della persona. È questa la visione del Villaggio Novoli, il complesso residenziale per over 65 nato nel cuore del Quartiere 5 di Firenze, che si è aggiudicato il Premio Urbanistica 2025 nella categoria “Progetti e cantieri”. La struttura sorge in via Baracca, in un edificio a lungo segnato da occupazioni e forte degrado. Adesso, dopo un intervento di ristrutturazione profonda, è diventato da alcuni mesi un punto di riferimento per l’ abitare senior, fondato su un modello di autonomia e supporto integrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il Villaggio Novoli vince il premio Urbanistica 2025 per il nuovo modello di Senior Housing