La festa di San Rocco ispira il nuovo singolo di Giacomo Eva

Un borgo della Puglia, la processione di San?Rocco tra vicoli antichi, il crepitio della fede e dell’umano che si intrecciano: così nasce “San?Rocco”, settimo apripista dell’atteso nuovo album di Giacomo EVA, “Storie di uomini e di bestie”, in uscita il prossimo settembre. Un brano che parte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Festa di San Rocco, Fabrizio Moro in concerto a Molinara - Tempo di lettura: < 1 minuto Fabrizio Moro sarĂ il grande protagonista della Festa di San Rocco a Molinara.

Tra brindisi, amici e una festa indimenticabile, l’attrice ha coronato il suo sogno d’amore con Rocco Pierri - C laudia Ruffo, volto amato di Un posto al sole, ha trasformato il suo “sì” in un evento che mescola eleganza e vita vera.

San Rocco oltre l’oratorio. Pgs in festa, a tutto sport - La Pgs San Rocco spegne le sue prime 25 candeline e lo fa con una giornata di sport. Domenica 8 giugno ci sarà una grande festa per celebrare degnamente il quarto di secolo di attività sportiva, educativa e comunitaria della Polisportiva giovani salesiani San Rocco.

Rocco Hunt feat. Boomdabash, 'Fantastica' è il nuovo singolo - Sky TG24 - Rocco Hunt annuncia il nuovo singolo su Instagram “Aspettando l'album finalmente nuova musica. Lo riporta tg24.sky.it

Rocco Hunt e Noemi insieme nel singolo Oh ma - MSN - Rocco Hunt e Noemi sorprendono il pubblico con un incontro inedito e carico di energia, dando vita al nuovo singolo Oh ma (Epic Records/Sony Music), disponibile in radio e ... Riporta msn.com