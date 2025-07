Appena nati chiusi in una busta e gettati tra i rifiuti | sei gattini salvati dagli agenti della Polizia Locale di Cisterna

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave episodio di crudeltà verso gli animali è stato scoperto lunedì pomeriggio nel quartiere San Valentino a Cisterna. Alcuni cittadini, sentendo dei miagolii provenire da un cassonetto per la raccolta di abiti usati, hanno tempestivamente allertato il Comando della Polizia Locale, permettendo così il salvataggio di sei gattini abbandonati. Il salvataggio dei gattini. Quando gli agenti della Polizia Locale sono arrivati sul posto, hanno trovato i gattini chiusi in un sacco di plastica nera all’interno del cassonetto. I piccoli felini, ancora vivi ma in gravi condizioni, non avevano alcuna possibilità di sopravvivenza senza l’intervento immediato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Appena nati, chiusi in una busta e gettati tra i rifiuti: sei gattini salvati dagli agenti della Polizia Locale di Cisterna

In questa notizia si parla di: appena - nati - chiusi - busta

Bibbiena: gattini appena nati gettati nel cassonetto. Salvati dai vigili del fuoco - Quattro gattini, nati da pochi giorni, chiusi in sacchetto di plastica e gettati nel cassonetto della spazzatura L'articolo Bibbiena: gattini appena nati gettati nel cassonetto.

Gattini appena nati gettati nel cassonetto dentro una busta di plastica. Li salvano i vigili del fuoco - Bibbiena (Arezzo), 14 maggio 2025 – Quattro gattini appena nati gettati nel cassonetto a Bibbiena, nell’Aretino.

Gattini appena nati uccisi vicino al cimitero: cucciolata sterminata accanto alla mamma. Si indaga per individuare il colpevole - SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Macabro rinvenimento oggi (26 aprile) in via dei Roveri a San Martino di Lupari, non distante dal cimitero, dove c'erano i corpi di quattro gatti appena nati.

MAROON 5 Sono tornati con il loro nuovo album "Love is Like"! Disponibile anche in Esclusiva Discoteca Laziale su vinile blu elettrico, limitato! Preordina ora su discotecalaziale.com e aggiungi questo pezzo esclusivo alla tua collezione! Vai su Facebook

Gattini appena nati chiusi in una scatola e gettati nei rifiuti; Salento, gatto intrappolato in una lavatrice salvato per miracolo; Gattini appena nati gettati nel cassonetto dentro una busta di plastica. Li salvano i vigili del fuoco.

Gattini appena nati chiusi in una busta della spazzatura: il miagolio ... - Un flebile miagolio, quasi un pianto, una busta di spazzatura che si muove buttata per strada e poi la macabra scoperta fatta da un residente nella zona: tre gattini appena nati buttati tra la ... Segnala quotidianodipuglia.it

Terni. Erano in una busta lasciata nel bosco, turisti salvano tre ... - verso Scheggino, hanno trovato chiusi in una busta di plastica tre gattini, nati da poco tempo. ilmessaggero.it scrive