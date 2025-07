Lei spinge un passeggino vuoto per non dare nell' occhio mentre lui si arrampica svuotando il fondo cassa | due ragazzi denunciati

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Colorno hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una coppia di italiani di 29 e 23 anni. Le indagini, svolte attraverso precisi accertamenti e verifiche, hanno portato a ritenere l'uomo di 29 anni e la donna di 23, i presunti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

