Minacce e violenza contro l’ex minorenne. In manette un giovane ritenuto gravemente indiziato di una serie di reati commessi ai danni della sua ex fidanzata, una ragazza minorenne. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pompei, minaccia la ex fidanzatina minorenne con la pistola: ai domiciliari un giovane