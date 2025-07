Consulente finanziario di Olbia logorato dalle richieste di denaro 2 arresti a Napoli per estorsione mafiosa

Da Roma a Dubai per ripulire i soldi sporchi, nei guai il consulente finanziario di 'Diabolik' - Avevano messo in piedi quella che, secondo investigatori e inquirenti, è stata considerata come una vera e proprio centrale di riciclaggio in grado di ripulire soldi sporchi.

Truffa con i bonus edilizi, chiesto il processo per il consulente finanziario e altre 74 persone - PRESICCE/ACQURICA - C’è la richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta denominata “EasyBonus” su un’associazione che avrebbe fatto affari illeciti con i fondi dei “bonus facciata”, sfociata in una copiosa ordinanza di custodia cautelare eseguita il 27 febbraio del 2024 (qui, la.

#Olbia. Presunti affiliati al clan Licciardi fermati a Napoli e Varese: avrebbero costretto la vittima a pagare oltre 150mila euro sotto intimidazione Vai su X

Pistola in bocca al consulente finanziario sardo per farlo pagare: arrestati due uomini del Sistema.

Estorsione a un broker di Olbia con metodi mafiosi, due arresti - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Si legge su rainews.it