WWE | La Famiglia si spacca Tony D’Angelo trionfa su Stacks e Crusifino in un match senza regole

Nell’ultima puntata di NXT, la tensione è esplosa all’interno della Famiglia in una feroce Family Business Triple Threat Match, che ha visto Tony D’Angelo affrontare due membri del suo stesso impero: il WWE NXT Heritage Cup Champion Stacks e Luca Crusifino. Il match è stato un’escalation brutale di colpi, alleanze temporanee e tradimenti, con ogni uomo deciso a dimostrare il proprio valore, anche a costo di distruggere la famiglia dall’interno. IT'S TIME FOR THE FAMILY TRIPLE THREAT! AND HERE COMES STACKS! #WWENXT pic.twitter.com8JTOXMAwYZ — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) July 16, 2025 LUCA HAS ARRIVED FOR THE FAMILY TRIPLE THREAT! #WWENXT pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

