Agcom investimenti infrastrutture tlc +8,7% a 7 miliardi

Gli investimenti in infrastrutture di rete tlc (trainati da quelli relativi alla rete fissa) hanno mostrato nel 2024 un aumento dell'8,7% rispetto al 2023, raggiungendo 7,05 miliardi di euro. È quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Agcom illustrata al Senato dal presidente Giacomo Lasorella. Il peso dei ricavi del settore delle tlc sul Pil si attesta all'1,3% nel 2024, stabile rispetto al 2023. La spesa complessiva della clientela (residenziale e affari) è cresciuta dell'1,9%. La copertura FTTH, cioè la connessione alla rete tramite fibra ottica, ha raggiunto, al 31 dicembre 2024, il 70,7% delle famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agcom, investimenti infrastrutture tlc +8,7% a 7 miliardi

In questa notizia si parla di: agcom - investimenti - infrastrutture - miliardi

Agcom, investimenti infrastrutture tlc +8,7% a 7 miliardi; Reti tlc, è cambiato tutto: ecco il quadro e che ci attende nel 2025; Cosa sappiamo degli investimenti Pnrr per le connessioni veloci.

Agcom, investimenti infrastrutture tlc +8,7% a 7 miliardi - Gli investimenti in infrastrutture di rete tlc (trainati da quelli relativi alla rete fissa) hanno mostrato nel 2024 un aumento dell'8,7% rispetto al 2023, raggiungendo 7,05 miliardi di euro. Segnala ansa.it

Investimenti da 75 miliardi per infrastrutture in Calabria e Sicilia - In Sicilia sono progettati investimenti per circa 15 miliardi di euro con particolare attenzione alle strade statali di collegamento, alle tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e ai lavori ... iltempo.it scrive