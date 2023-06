Kiev | ' a Bakhmut riconquistati altri1 400 metri in 24 ore'

11.45:ariconquistati 1400 metri Le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in diverse zone della direzione dinelle ultime 24 ore. Lo rende noto il portavoce militare Cherevaty. ...Le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in diverse zone della direzione dinelle ultime 24 ore: lo ha reso noto Serhiy Cherevaty, portavoce del raggruppamento orientale delle Forze armate ucraine, come riporta il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton ...Le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in diverse zone della direzione dinelle ultime 24 ore: lo ha reso noto Serhiy Cherevaty, portavoce del raggruppamento orientale delle Forze armate ucraine, come riporta il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton ...

Kiev: «Iniziata la controffensiva a Bakhmut» La Verità

"La situazione è tesa in tutte le zone del fronte": lo scrive su Telegram la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, sottolineando che i russi non riescono a raggiungere i loro obiettivi.