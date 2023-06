Giulia Tramontano | assassinata con 37 pugnalate | il suo corpo non mostra segni di resistenza

Leggi su howtodofor

(Di sabato 10 giugno 2023) L’autopsia suldi, la donna incinta al settimo mese brutalmentedal suo compagno Alessandro Impagnatiello, ha rivelato dettagli raccapriccianti: 37, due delle quali mortali al collo che hanno reciso la carotide, e nessun segno di difesa. Questi sono solo i primi risultati dell’indagine post mortem che durerà ancora per alcuni giorni. Impagnatiello, che ha confessato l’omicidio, è attualmente detenuto a Milano. Lesi sono concentrate per la maggior parte sulla parte superiore deldi. Una l’ha colpita in volto, un’altra ha perforato il polmone. Non sembrano esserci colpi inflitti all’addome, il che potrebbe suggerire che non ci sia stata un’aggressione diretta al ...