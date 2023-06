Ucraina | Kiev | ‘730 soldati russi uccisi in un giorno’

(Di giovedì 8 giugno 2023), 8 giu. (Adnkronos) – Laa ha perso nell’ultimo giorno 730 uomini, facendo salire a 212.760 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 212.760 uomini, 3.891 carri armati, 7.576 mezzi corazzati, 3.668 sistemi d’artiglieria, 595 lanciarazzi multipli, 355 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 314 aerei, 299 elicotteri, 6.384 autoveicoli, 18 unità navali e 3.234 droni. L'articolo ...

...e stanziamenti corposi sono fluiti al governo diper supportare la popolazione; il tutto sostenuto da una pressione mediatica continua e persistente in merito al devasto in corso in, ...Si tratta di un complesso impianto idroelettrico che richieder tempo per essere ricostruito , ha affermato Syrota spiegando che l'non conosce ancora l'entit completa dei danni causati dalla ...Lo rende noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionaledi Kherson Oleksandr Prokudin. .

Guerra Ucraina-Russia, Kiev: "Controffensiva non è ancora iniziata" Adnkronos

L'esplosione della diga sul Dnepr sta provocando conseguenze disastrose sulla popolazione e sull'ambiente. Non si sa quanti siano esattamente i morti.(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Questa mattina il livello medio delle inondazioni è di 5,61 metri: 600 chilometri quadrati della regione di Kherson sono sott'acqua, il 32% dei quali sulla riva destra e il 68 ...