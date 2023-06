Napoli | duplice omicidio a Sant' Antimo | morti un uomo e una donna

(Di giovedì 8 giugno 2023), 8 giu. - (Adnkronos) -. Le vittime sono une una, cognati, uccisi da colpi d'arma da fuoco. Ad intervenire questa mattina sono stati i Carabinieri della compagnia di Giugliano per la segnalazione di alcuni spari nella piazzetta'Antonio. Quando sono giusti sul posto, i militari hanno trovato a terra il cadavere di un 29enne colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Negli stessi momenti i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Caruso 17, dove all'interno è stato rinvenuto il cadavere di una 24enne, anch'essa uccisa con alcuni colpi di pistola. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di ...

omicidio in provincia di. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri, si tratta di un uomo e di una donna: i due erano cognati. Il delitto è avvenuto a Sant'Antimo, tra piazza Sant'...omicidio in provincia di. Secondo quanto riferiscono i carabinieri , si tratta di un uomo e di una donna. Il delitto a Sant'Antimo , tra piazza Sant'Antonio e via Caruso. Giuia ...Leggi Anche Giulia Tramontano, veleno per topi in casa: Impagnatiello avrebbe premeditato l'omicidio Leggi Anche Giulia Tramontano, in un tombino a Milano patente e bancomat della ragazza - L'arma ...

Napoli, duplice omicidio a Sant'Antimo: uccisi due cognati QUOTIDIANO NAZIONALE

Erano cognati le due vittime, un uomo ed una donna, uccisi stamattina a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. (ANSA) ...A Sant’Antimo, in provincia di Napoli, un duplice omicidio è avvenuto questa mattina. Si tratta di un uomo e di una donna ...