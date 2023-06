(Di giovedì 8 giugno 2023) Come mettere inil Manchester City di Guardiola? Prova a spiegarlo, nel post partita della finale di UEFA Europa Conference League Fiorentina-West Ham (vedi articolo). Da Sky Sport, il giornalista segnala delle armi che l’potrebbe sfruttare sabato. OCCHIO ALL’AVVERSARIO – Andrearitiene il Manchester City nel momento migliore della stagione: «Contro l’al 100%? Sì. Ha giocato bene contro il Manchester United, ha gestito bene la partita. Mi ha colpito la capacità di difendersi anche quando sono dietro, hanno capito che non possono sempre dominare la partita ma che devono difendersi in area di rigore. Probabilmente giocherà Nathan Aké perché Kyle Walker non sta bene, probabilmente ci saranno quattro centrali. Questo è un elemento nuovo per Pep Guardiola, oltre ...

Marinozzi: «Inter squadra particolare per Guardiola! Una difficoltà» Inter-News.it

