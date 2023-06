Roland Garros 2023 | day 11 | Ruud e Zverev non tradiscono | Rune rimandato Swiatek fa quello che vuole

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La semifinale della parte bassa del tabellone maschile delmetterà di fronte Alexandere Casper. Sono stati proprio il tedesco e il norvegese i protagonisti di questo day 11 a Parigi, conquistando i rispettivi match in quattro set e tornando in semifinale nello slam francese.ha battuto l’argentino Tomas Etcheverry, confermando il suo ottimo feeling con il. E’ infatti arrivata la sua vittoria numero 28 nonché la terza semifinale consecutiva a Parigi. Si tratta innanzitutto di un risultato che può svoltare la stagione, soprattutto in ottica ranking. A inizio torneo, Sascha era infatti virtualmente ampiamente fuori dalla top 50, invece è stato bravissimo a difendere i punti dello scorso anno, ...

Casper Ruud si aggiudica l'ultimo quarto di finale del battendo per 61 62 36 63 in 2 ore e 44 minuti il danese Holger Rune. " Ho cercato - ha raccontato Ruud sul campo al microfono di Mats Wilander - di giocare senza pressione, era una ...

ROLAND GARROS – Proprio come un anno fa, Casper Ruud elimina Holger Rune nei quarti di finale dello slam parigino a vola in semifinale.Ci sono voluti cinque set a Rune per battere Cerundolo, ma c’è un episodio che ha gettato ombra sul danese: durante ill terzo set il tennista ha colpito la palla dopo un secondo rimbalzo, parziale che ...