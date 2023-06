Juventus in Conference dopo la vittoria a Udine

(Di lunedì 5 giugno 2023) Atalanta e Roma in Europa League,in. E' questo il verdetto per la zona coppe al termine della 38/a e ultima giornata di Serie A. I bianconeri hanno vinto 1-0 agrazie al gol di Chiesa, successo inutile in virtù della goleada della Dea contro il Monza, travolto 5-2, e delladella Roma contro lo Spezia, battuto 2-1 con decisivo rigore trasformato da Dybala al 90'. L'Atalanta sale così a 64 punti, al quinto posto, con la Roma che avanza a 63 e la Juve che chiude settima a quota 62.

Il tecnico dellacommenta , ai microfoni di Sky Sport , la vittoria in trasferta contro l' Udinese . A ... che corrisponde alle qualificazioni inLeague. Chiesa: "Saremmo in ...Poi Dybala , su rigore, ha rispedito i suoi ex compagni inLeague. E' finita così, per la, con un modesto settimo posto e con la consolazione che senza i 10 punti di ...Leggi anche Coppa Italia alla Juve: Roma battuta con una rete della Bonansea al 93'! La Juve vince ma chiude settima, è in. In attesa dell'Uefa: tutte le notizie Serie A: tutte le ...

La Juve vince a Udine: decide Chiesa, Allegri in Conference League aspettando la UEFA | Primapagina ... Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Il punto è che Allegri non si dimetterà e che difficilmente aprirà a una trattativa per la risoluzione del contratto, negli scorsi giorni dalla Continassa si è ricomp ...(Adnkronos) – “Ho due anni di contratto, sono a disposizione della società”. Massimiliano Allegri lascia il pallino in mano alla Juventus. Il tecnico bianconero chiude la stagione senza trofei e in ca ...