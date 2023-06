Atalantamania | è ancora Europa League | ma Gasp per ora non ha rinnovato

L'Atalanta paga caro le partenze leggere, il centrocampo sguarnito, la testaall'ultimo sorso di borraccia negli spogliatoi. Se l'inno di Serie A in un San Siro sold - out pesa in questo modo, ...Il discorso però èrinviato: tre giorni dopo aver tifato l'Inter, la sua Atalanta dovrà tornare in campo per batterlo.Con Ederson e Zappacosta diffidati, l'incontro con l'Inter dietri l'angolo fapiù paura. Non c'è pace per mister Gasperini

Atalantamania: è ancora Europa League, ma Gasp non ha rinnovato Calciomercato.com

Una settimana a parlare sui campi di Zingonia dei lanci lunghi e centrali dell’Inter, dei suoi contropiedi in due tocchi; una settimana che Maehle si esercita a studiare Dimarco e Djimsiti a leggere l ...