La guerra in Ucraina e i ladri di bambini

(Di martedì 30 maggio 2023) Sono 16.226 i minori ucraini deportati in Russia durante l’assedio di Mariupol e l’occupazione dei territori di Kherson e Lugansk. Molti sono trattenuti dalle famiglie “affidatarie” che non vogliono perdere i sussidi statali. Dall’inizio dell’invasione solo 300 sono stati riportati a casa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 461. Zelensky annuncia di avere avuto una telefonata con il presidente turco Erdogan: i due hanno parlato del conflitto militare in atto e dell'accordo sui cereal