UFFICIALE – Napoli | rinnovo per Rrahmani

(Di domenica 28 maggio 2023) Il, dopo una stagione fantastica culminata con la vittoria del terzo Scudetto, ha iniziato a programmare la prossima stagione. Nonostante gli eccellenti risultati ottenuti, il futuro di Spalletti è in bilico così come quello di Giuntoli e di alcuni giocatori importanti. La società partenopea, dunque, ha lavorato anche per blindare uno degli uomini cardine della difesa, in scadenza nel 2024. Infatti, ilha ufficializzato ildel contratto di Amirfino al 2027. L’accordo tra le parti era stato raggiunto già da qualche settimana, mancava soltanto il nero su bianco. Il calciatore percepirà uno stipendio da 2,5 milioni a stagione. Il comunicatodelsuldi, giunto ...

- - > Ieri, sabato 27 maggio 2023, presso il Palazzo Cariati di, si è svolta la cerimonia di premiazione del 'Gulf Of Naples Independent Film Festival', una ... ha ricevuto la selezionePresenti anche altri 3 ospiti: Aurelio de Laurentiis, Presidente dele produttore di più di ... Dopo la comunicazionedell'addio alla televisione pubblica, Fazio e la Littizzetto non ...... prodotto da Friends & Partners e GGD, che lo ha portato a Milano,e Roma, e ovviamente non ... Di seguito il videodi Granita :

Ufficiale - Il Napoli femminile è in Serie A, grandissimo traguardo per le azzurre CalcioNapoli24

Dalla prossima stagione la Supercoppa italiana avrà un nuovo format: non ci sarà più la gara secca tra la vincitrice della Serie A e della Coppa Italia ma parteciperanno ben 4 squadre. Con la vittoria ...Un 29enne senzatetto è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti ...