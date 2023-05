Motta | martedì l' incontro con Saputo | ' Sul futuro serve chiarezza e trasparenza'

(Di domenica 28 maggio 2023) Thiagoincontrerà Joey. Sia chiaro: la panchina non è in bilico ma va saldata ancor di più nonostante il contratto che lega il tecnico italo - brasiliano al Bologna fino al 2024. ...

Thiagoincontrerà Joey Saputo. Sia chiaro: la panchina non è in bilico ma va saldata ancor di più nonostante il contratto che lega il tecnico italo - brasiliano al Bologna fino al 2024. Dopo ...L'allenatore del Bologna Thiago, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Napoli. Un'altra grande fermata: ... Di questo gruppo fantastico ne parlerà anche a Saputo'...Si cominciaalle 17.30 con la tragedia di Euripide che descrive gli orrori della guerra di ...del liceo Majorana di San Giovanni La Punta (sotto la guida della referente Caterina Rita) ...