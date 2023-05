Atletica | Fred Kerley vince a Rabat e non impressiona Battuto Omanyala | rinviata la sfida con Jacobs

(Di domenica 28 maggio 2023)ha vinto i 100 metri dell’attesissimo Meeting di, seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il Campione del Mondo si è imposto in Marocco con il tempo di 9.94 (0,1 m/s di vento a favore), ma non hato come invece ci si attendeva alla vigilia dell’evento. Lo statunitense, che era reduce dall’eccellente 9.88 corso a Yokohama e dalla vittoria sui 200 metri a Doha, si è mosso di spalle in partenza e ha faticato a emergere dai blocchi. L’iridato ha dato vita a un avnte spalla a spalla con Akani Simbine e Ferdinand, uscendo poi negli ultimi venti metri. Il tempo non è di certo sensazionale per un uomo con un personale di 9.76 e che sulla carta inseguiva un sub-9”90. ...

Il velocista azzurro era atteso per oggi alla Diamond League a Rabat, in Marocco, dove avrebbe dovuto sfidare il velocista statunitenseKerley, che attualmente detiene il titolo di campione del ...Niente confronto diretto tra Marcell Jacobs e l'americanoKerley oggi a Rabat per la Diamond League . L'azzurro ha dato forfait pochi giorni fa: non correrà i 100 metri a causa di un problema alla schiena. E' volato a Monaco di Baviera per farsi ...I grandi protagonisti dell'leggera mondiale si sfidano anche quest'anno su Sky e in streaming su NOW . La Wanda ... Al via campioni del calibro diKerley, Ferdinand Omanyala, Trayvon ...

