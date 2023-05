Mosca | ' Abbattuto missile ucraino sulla regione russa di Rostov'

(Di venerdì 26 maggio 2023) "Il sistema di difesa aerea è entrato in azione vicino a Morozovsk", nelladi, "abbattendo un". Lo sostiene il governatore Vasily Golubev, esortando la popolazione ...

"Il sistema di difesa aerea è entrato in azione vicino a Morozovsk", nella regione russa di Rostov, "abbattendo un missile ucraino". Lo sostiene il governatore Vasily Golubev, esortando la popolazione ...Stati Uniti, Danimarca e Paesi Bassi inizieranno nelle prossime settimane a progettare "un quadro di addestramento" nella gestione degli aerei da combattimento F - 16 promessi alle forze ucraine. Ma ...Di certo la sicurezza del presidente resta prioritaria a, alla luce delle minacce di Kiev e dell'attacco con droni di inizio mese contro il Cremlino. Un attentato dietro il quale per l' ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 457. Nella notte allarme aereo in 11 regioni, esplosioni a Dnipro. I servizi segreti ucraini dicono che "il nostro obiettivo principale è consegnare Putin al trib ...