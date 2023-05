In che modo docenti e bambini utilizzano effettivamente il digitale? Intervista a Laura Fumagalli

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come si possono interpretare i numeri e le conclusioni del rapporto PIRLS2021 sulla comprensione della lettura in quarta primaria? Per commentare questa ricerca abbiamo chiamato in causa l’AD di MyEdu – piattaforma didatticamade in Italy per lo studio a casa -,. «L’analisi ci trova d’accordo – ha esorditoai microfoni di Giornalettismo -: in Italia ilè riconosciuto daicome strumento dall’enorme potenziale inclusivo e quindi – giustamente – utilizzato anche come strumento “compensativo” e inclusivo». L’interpretazione data nello studio (quella relativa agli strumenti digitali utilizzati come «misure compensative per studenti con difficoltà d’apprendimento»), quindi, sarebbe corretta nel contesto dell’istruzione italiana ma – ...