Panico nei pressi del cimitero: uomo aggredisce i medici del 118 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Momenti di Panico quelli che si sono vissuti questa mattina intorno alle 12 davanti al cimitero di Avellino. Secondo le testimonianze raccolte dai presenti un uomo per ragioni ancora da chiarire si sarebbe dovuto affidare alle cure dei sanitari del 118. Al momento dell'arrivo dell'ambulanza però sembrerebbe, sempre stando a quanto dicono le persone presenti in quel momento l'uomo avrebbe aggredito i sanitari. Restano da chiarire anche le ragioni che avrebbero indotto l'uomo a rivolgersi contro le persone che erano andate a erano state chiamate per soccorrerlo tra l'altro sembrerebbe il medico di turno anche non di giovane età. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

