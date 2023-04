Napoli, proprietario di un noto locale prede a testate un chitarrista (Di domenica 2 aprile 2023) “Non mi sei piaciuto stasera”. E così il proprietario di un noto locale di piazza Bellini ha ben pensato di darle di santa ragione a un artista di strada che aveva da poco finito di esibirsi perché la performance non era di suo gradimento. Vittima dell’aggressione Gianmario Bruno Sanzari, giovane chitarrista che negli ultimi mesi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 aprile 2023) “Non mi sei piaciuto stasera”. E così ildi undi piazza Bellini ha ben pensato di darle di santa ragione a un artista di strada che aveva da poco finito di esibirsi perché la performance non era di suo gradimento. Vittima dell’aggressione Gianmario Bruno Sanzari, giovaneche negli ultimi mesi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_stordita : RT @heyjude_90: L’Inter è come il Napoli di Ancelotti post Sarri ma con l’aggravante dei disastri societari, con la differenza che lo scude… - El_Principe22_ : RT @heyjude_90: L’Inter è come il Napoli di Ancelotti post Sarri ma con l’aggravante dei disastri societari, con la differenza che lo scude… - heyjude_90 : L’Inter è come il Napoli di Ancelotti post Sarri ma con l’aggravante dei disastri societari, con la differenza che… - puntomagazine : Ruba 13kg di rame a Fuorigrotta e scappa inseguito dal proprietario. Bloccato dalla Polizia mentre tentava di nas… - Sal16448498 : @eduluongo @GaeManfredi No , e’ il Napoli che propone , il comune ( proprietario ) vede che non viola nessuna legge… -