Mkhitaryan | «È il momento più difficile! Ora serve solo unione»

Mkhitaryan ha parlato dopo Inter-Fiorentina, gara in cui i nerazzurri hanno raccolto la decima sconfitta in campionato. L'armeno chiama all'unione ? Henrikh Mkhitaryan a Sport Mediaset si è espresso dopo Inter-Fiorentina: «momento più difficile, ogni sconfitta è tosta, ci fa male. Ma dobbiamo essere uniti, pensare positivi perché se pensiamo alle sconfitte e che non riusciamo a segnare allora non ci possiamo riprendere. Bisogna rimanere compatti e uscirne tutti insieme da questo momento complicato».

