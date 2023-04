Mattarella a PizzAut, tutti devono potersi realizzare (Di domenica 2 aprile 2023) "Vorrei ringraziare Nico Acampora perché quello che ha sognato e intuito l'ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile invece adesso è la realtà". Lo ha detto il presidente della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) "Vorrei ringraziare Nico Acampora perché quello che ha sognato e intuito l'ha ideato mentrelo ritenevano impossibile e inverosimile invece adesso è la realtà". Lo ha detto il presidente della ...

Autismo, Mattarella: 'Tutti devono potersi realizzare' - 'Presidente sei uno di noi'. Così lo staff e i ragazzi autistici di PizzAut che oggi a Monza inaugura il secondo ristorante dove lavorano giovani affetti da autismo. Il presidente: 'PizzAut non è solo un esempio ma un luogo di normalità'

Andrea, cameriere di PizzAut suona l'Inno alla gioia per Mattarella - un ragazzo autistico di nome Andrea, uno dei camerieri con la passione per la musica, ha reso omaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al taglio del nastro della nuova pizzeria PizzAut di Monza.

Beatrice Tassone, 18enne assunta da Coop Lombardia che oggi firmerà il contratto per lavorare da PizzAut, ha anche realizzato un ritratto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il pranzo al nuovo ristorante di PizzAut, inaugurato oggi a Monza, ha salutato il cantante Elio del gruppo Elio e le Storie Tese.