Mattarella a Monza per l'inaugurazione di PizzAut (Di domenica 2 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Monza per partecipare all'inaugurazione della nuova sede di PizzAut, il ristorante gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi. La visita del Capo dello Stato avviene in occasione della 'Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo'. Mattarella assisterà al taglio del nastro della nuova sede e si fermerà per pranzo. I ragazzi di PizzAut cucineranno per gli ospiti. Al suo arrivo, il presidente della Repubblica è stato salutato da molti applausi e accolto sotto un arco di palloncini tricolore, dal fondatore di PizzAut, Nico Acampora, dal vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Milano, Giovanni ...

