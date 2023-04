Francesco Gabbani è superdotato? La sua risposta

(Di domenica 2 aprile 2023) La notizia chefosseiniziò a circolare poche ore dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo del 2017. Lo stesso cantante di Carrara, però, rivelò la sua verità, sostenendo che aveva gli slip con dei canovacci. Un fatto confermato anche dalla sua ex fidanzata, Dalila, in un’intervista, ma non sappiamo se la loro fosse una battuta. «Come tutti gli espedienti che ho usato a Sanremo per attirare l’attenzione, devo dire che il ‘canovaccio’ che ho arrotolato dentro le mutande ha funzionato. L’avevo portato apposta da casa. Funziona sempre!», raccontò sorridendo durante un’intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Radio 1. Tutto nacque da una foto pubblicata sul profilo Instagram del giornalista Alberto Dandolo, che immortalava la pop star esultante dopo la conquista del premio Tim Mina. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bimbebarberasmo : - _PuntoZip_ : RAI3: a CHE TEMPO CHE FA ospiti Antonella Clerici, Gabriele Salvatores, Enrico Brignano, Francesco Gabbani - UnDueTreBlog : “Che tempo che fa” – Ventitreesima puntata del 2 aprile 2023 – Tra gli ospiti Antonella Clerici, Francesco ... - SMSNEWSOFFICIAL : Antonella Clerici, Francesco Gabbani, Gabriele Salvatores, Simone Deromedis, Enrico Brignano e Mara Maionchi ospiti… - GammaStereoRoma : Francesco Gabbani - La Rete -

Il Premio Oscar Gabriele Salvatores , nelle sale con il suo nuovo film, Il ritorno di Casanova ; Enrico Brignano , nei teatri col nuovo spettacolo "Ma...diamoci del tu!";, live in ...Spazio come sempre anche per la musica, conlive in anteprima col nuovo singolo L'abitudine , e protagonista il 14 e il 21 aprile dello show Rai: Ci vuole un fiore . Gli altri ...Tra gli altri italiani in gara, Gianni Morandi, Toto Cutugno, Alice e Franco Battiato, Umberto Tozzi e Raf e, negli ultimi anni, Il Volo, Francesca Michielin,, Ermal Meta, Fabrizio ...

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera: arrivano Antonella Clerici, Salvatores, Brignano e Gabbani La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Fabio Fazio intervista anche il regista Gabriele Salvatores, il cantante Francesco Gabbani e il comico Enrico Brignano; immancabile la pagina comica con Luciana Littizzetto ...