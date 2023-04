Ecco come poter condividere la connessione mobile con qualsiasi dispositivo (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Esistono diversi modi per eseguire il tethering su Android, ma il tipo di connessione che dovrai utilizzare dipenderà dalle esigenze e dal gestore di telefonia mobile. Il tethering è l’atto di condividere la connessione dati mobile del tuo telefono con un altro dispositivo, come il tuo laptop o tablet. E’ utile quando sei da qualche parte e non hai accesso al Wi-Fi, ma hai accesso ai dati cellulari e vuoi fare qualcosa sul tuo computer invece che sul tuo telefono. A seconda del tuo operatore, questo potrebbe o meno costarti denaro. In Italia, la maggior parte dei principali operatori non addebita costi aggiuntivi per il tethering. In ogni caso è possibile aggirare queste restrizioni installando e utilizzando un’app di tethering di terze parti o ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Esistono diversi modi per eseguire il tethering su Android, ma il tipo diche dovrai utilizzare dipenderà dalle esigenze e dal gestore di telefonia. Il tethering è l’atto diladatidel tuo telefono con un altroil tuo laptop o tablet. E’ utile quando sei da qualche parte e non hai accesso al Wi-Fi, ma hai accesso ai dati cellulari e vuoi fare qualcosa sul tuo computer invece che sul tuo telefono. A seconda del tuo operatore, questo potrebbe o meno costarti denaro. In Italia, la maggior parte dei principali operatori non addebita costi aggiuntivi per il tethering. In ogni caso è possibile aggirare queste restrizioni installando e utilizzando un’app di tethering di terze parti o ...

