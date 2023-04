Cosa vogliono realmente gli ultras? (Di domenica 2 aprile 2023) Niente tifo organizzato oggi allo Stadio Maradona ma è troppo facile cadere nell’equivoco. No, la protesta non riguarda i prezzi – poco popolari – fissati per Napoli–Milan di Champions. Radunandosi però a Piazzale Tecchio alle 16.30 e decidendo di scioperare stasera, proprio a ridosso del caos biglietti, è ovvio che arrivi un messaggio sbagliato all’opinione pubblica. La contestazione ha radici diverse e precisamente nei divieti scaturiti dagli incidenti in autostrada con i tifosi della Roma: niente più bandiere, megafoni, tolleranza zero all’entrata ai tornelli. I gruppi organizzati, da una parte, reclamano il loro sacrosanto diritto al tifo. ultras Napoli Contro De Laurentiisultras Napoli contro De Laurentiis: Cosa si può fare De Laurentiis e la Questura, dall’altro, sono sempre più dell’idea che il Maradona debba ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 aprile 2023) Niente tifo organizzato oggi allo Stadio Maradona ma è troppo facile cadere nell’equivoco. No, la protesta non riguarda i prezzi – poco popolari – fissati per Napoli–Milan di Champions. Radunandosi però a Piazzale Tecchio alle 16.30 e decidendo di scioperare stasera, proprio a ridosso del caos biglietti, è ovvio che arrivi un messaggio sbagliato all’opinione pubblica. La contestazione ha radici diverse e precisamente nei divieti scaturiti dagli incidenti in autostrada con i tifosi della Roma: niente più bandiere, megafoni, tolleranza zero all’entrata ai tornelli. I gruppi organizzati, da una parte, reclamano il loro sacrosanto diritto al tifo.Napoli Contro De LaurentiisNapoli contro De Laurentiis:si può fare De Laurentiis e la Questura, dall’altro, sono sempre più dell’idea che il Maradona debba ...

