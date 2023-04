Addio all’ex procuratore della Figc Carlo Porceddu (Di domenica 2 aprile 2023) E’ morto oggi a Cagliari, all’età di 85 anni, Carlo Porceddu, avvocato e politico che ha collaborato per 47 anni con la Figc prima nel ruolo di vice capo dell’Ufficio indagini, dal 1984 al 1990, poi come procuratore generale della Figc e dirigente della Nazionale Under 20. E’ stato anche responsabile per la Sicurezza ai Mondiali di “Italia ’90” a Cagliari. E di recente diventato “Dirigente Benemerito” della Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sua “pluriennale attività profusa proficuamente ed incessantemente nei suoi incarichi dirigenziali in favore dell’organizzazione federale”. Tra gli altri riconoscimenti prestigiosi, Porceddu ha ricevuto la “Stella d’Oro al merito sportivo” e il titolo di “Cavaliere al merito ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) E’ morto oggi a Cagliari, all’età di 85 anni,, avvocato e politico che ha collaborato per 47 anni con laprima nel ruolo di vice capo dell’Ufficio indagini, dal 1984 al 1990, poi comegeneralee dirigenteNazionale Under 20. E’ stato anche responsabile per la Sicurezza ai Mondiali di “Italia ’90” a Cagliari. E di recente diventato “Dirigente Benemerito”Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sua “pluriennale attività profusa proficuamente ed incessantemente nei suoi incarichi dirigenziali in favore dell’organizzazione federale”. Tra gli altri riconoscimenti prestigiosi,ha ricevuto la “Stella d’Oro al merito sportivo” e il titolo di “Cavaliere al merito ...

Addio Porceddu, una vita per la Figc: storico procuratore federale È morto a Cagliari, all'età di 85 anni, Carlo Porceddu, avvocato e politico che ha collaborato per 47 anni con la Figc prima nel ruolo di vice capo dell'Ufficio Indagini, dal 1984 al 1990, poi come procuratore generale