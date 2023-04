Nell’Eurozona scende l’inflazione | ma non la componente di fondo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 aprile 2023) Rallenta di colposu base annuale: da più 8,5 per cento del mese di febbraio a più 6,9 per cento di marzo. Si tratta della maggior decelerazione registrata fino a oggi da Eurostat ed è superiore al consenso degli economisti (più 7,3 per cento). La causa è dovuta al crollo dei prezzi dei beni energetici, dando ragione a chi ha sempre sostenuto che l’impennata delè stata dovuta a un choc dell’offerta. Tuttavia, ladiresta ancora elevata. Anzi continua ad aumentare, seppure di poco, come mostra l’andamento dell’indice core (che esclude i beni energetici e alimentari) negli ultimi sei mesi: a novembre 2022 mostrava un incremento del 5 per cento, a dicembre del 5,2 per cento, a gennaio del 5,3 per cento, a febbraio del 5,6 per cento, a marzo del 5,7 ...