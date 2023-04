(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e ledel Gran Premio d’della. Finalmente l’Italia si è resa protagonista nella prima giornata di prove libere: nella classifica combinata al comando c’è infatti Tony Arbolino con ildi 1:43.172, precedendo Filip Salac e Pedro Acosta. Lo spagnolo rimane comunque il favorito principale per la pole position. In difficoltà invece gli altri italiani che rischiano di dover passare dal Q1: Celestino Vietti è 16esimo, Dennis Foggia 19esimo, e Lorenzo Della Porta 20esimo. In particolare Vietti dovrebbe passare il taglio ed entrare in top 14, ma deve cambiare marcia rispetto a una giornata non ...

LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale OA Sport

Nel segno di Tony Arbolino, proprio così! La FP2 di Termas de Rio Hondo sorride infatti al pilota italiano, autore del riferimento in 1’43”172. Per soli 66 millesimi il portacolori Marc VDS precede ...I piloti della MotoGP scenderanno in pista alle 15:45 per la prima sessione di prove a Termas de Rio Hondo. Le Libere 2 sono in programma alle 20. Inizia a… Leggi ...