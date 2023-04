Juve, Allegri frena: ‘Non so quando tornerà Pogba’. Ma Paul accelera: può tornare la prossima settimana | Serie A (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 23:11:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ormai la prudenza non può essere mai troppa in casa Juve. Così Max Allegri in conferenza stampa butta la palla in tribuna quando parla di Paul Pogba: “Al momento non so dire quando sarà di nuovo a disposizione. Sta lavorando, momentaneamente è difficile dirlo. L’adduttore sta bene, vediamo allenamento dopo allenamento come reagirà il ginocchio”. Ma in realtà, da cosa filtra dalla Continassa e non solo, il recupero di Pogba potrebbe anche prevedere un rientro anticipato: l’obiettivo è la gara d’andata di Europa League con lo Sporting Lisbona, la speranza è però di esserci già con la Lazio se non addirittura con l’Inter che però arriva forse troppo presto. Il francese, infatti, potrebbe ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 23:11:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ormai la prudenza non può essere mai troppa in casa. Così Maxin conferenza stampa butta la palla in tribunaparla diPogba: “Al momento non so diresarà di nuovo a disposizione. Sta lavorando, momentaneamente è difficile dirlo. L’adduttore sta bene, vediamo allenamento dopo allenamento come reagirà il ginocchio”. Ma in realtà, da cosa filtra dalla Continassa e non solo, il recupero di Pogba potrebbe anche prevedere un rientro anticipato: l’obiettivo è la gara d’andata di Europa League con lo Sporting Lisbona, la speranza è però di esserci già con la Lazio se non addirittura con l’Inter che però arriva forse troppo presto. Il francese, infatti, potrebbe ...

