(Di sabato 1 aprile 2023)parla del diverso trattamento riservato dai tifosi a, nonostante i numeri simili. Il problema, secondo il giornalista intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, è da individuare nelladell’Inter. DIFFERENZE – Pietrodice la sua sulla stagione di Simone, evidenziando il diverso trattamento a lui riservato rispetto a Stefano. Così il giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva: «Il futuro diall’Inter? La condizione imprescindibile è raggiungere uno dei primi posti in classifica poi non è detto che questo sia sufficiente.ha dimostrato dei limiti nella gestione della rosa. Il suo è un problema di capire come amministrare le forze, perché ha usato sempre gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Guadagno: «Inzaghi criticato, Pioli no! Protezione diversa delle società» - -

...l'Inter é la solita,ha i giocatori,ma non crede nei propri mezzi e,scusate,non é un ...ci sono giovani che, con spese ragionevoli porteranno un valore aggiunto e possibilmente anche un...Era il 2019 - 20, con la squadra diche si combatteva il primato con la Juve guarda caso di Sarri, ma che dopo lo stop per il Covid non tornò più come prima. Non va dimenticata però la ...Allenatore. Pisa (4 - 3 - 2 - 1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Esteves,... A disposizione, Livieri, Caracciolo, Zuelli, Masucci, Tramoni L. Allenatore D'Angelo ...

Guadagno: «Inzaghi criticato, Pioli no! Protezione diversa delle società» Inter-News.it

Roger Schmidt si è guadagnato la fiducia del Benfica ... dove l'ex allenatore del PSV affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Di seguito il comunicato del Benfica su Schmidt.L'infortunio di Hakan Calhanoglu è sicuramente una brutta tegola, ma può essere assorbito dal ritorno di Marcelo Brozovic. Semmai, scrive il Corriere della Sera, adesso il problema per l'Inter diventa ...