Ecco come TikTok sta aiutando la propaganda russa. Il report del Gmf (Di sabato 1 aprile 2023) Un rapporto di giovedì dell’Alliance for Securing Democracy (Asd) rivela che la Russia ha usato TikTok per “spingere la propria narrativa” nel tentativo di minare il sostegno occidentale all’Ucraina. Ossia, la popolarissima app cinese di condivisione video lanciata da ByteDance, di proprietà di Zhang Yiming, è utilizzata per operazioni di influenza di Mosca. La narrazione pro-russa ha migliaia di follower “Il nostro team ha condotto un’indagine open source per identificare gli account dei media statali russi su TikTok e determinarne la popolarità”, spiega Joseph Bodnar, analista dell’Asd, un’iniziativa del German Marshall Fund che studia gli sforzi concertati da parte di attori maligni per minare i processi democratici ed erodere le istituzioni democratiche, i quali stanno diventando “una minaccia fondamentale per gli Stati Uniti e i ... Leggi su formiche (Di sabato 1 aprile 2023) Un rapporto di giovedì dell’Alliance for Securing Democracy (Asd) rivela che la Russia ha usatoper “spingere la propria narrativa” nel tentativo di minare il sostegno occidentale all’Ucraina. Ossia, la popolarissima app cinese di condivisione video lanciata da ByteDance, di proprietà di Zhang Yiming, è utilizzata per operazioni di influenza di Mosca. La narrazione pro-ha migliaia di follower “Il nostro team ha condotto un’indagine open source per identificare gli account dei media statali russi sue determinarne la popolarità”, spiega Joseph Bodnar, analista dell’Asd, un’iniziativa del German Marshall Fund che studia gli sforzi concertati da parte di attori maligni per minare i processi democratici ed erodere le istituzioni democratiche, i quali stanno diventando “una minaccia fondamentale per gli Stati Uniti e i ...

