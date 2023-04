ATP Miami 2023 | Jannik Sinner | “Ancora una partita di altissimo livello Con Medvedev farò qualche cambiamento”

(Di sabato 1 aprile 2023) Fantastica vittoria di, che si è qualificato per la finale del Masters 1000 di. L’altoatesino ha sconfitto in rimonta Carlos Alcaraz in un match epico e che si è chiuso dopo tre ore di autentica battaglia. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-7 6-4 6-2 e domani affronterà Daniil, in quella che è la sua seconda finale della carriera in un 1000 e sempre adopo quella del 2021 persa contro Hurkacz. Laè stata veramente bellissima, il sesto capitolo di una rivalità che sicuramente andrà a caratterizzare i prossimi anni del tennis mondiale. Nell’intervista al vincitore anche lo stessoha espresso lo stesso parere sul match con Alcaraz, che lo aveva battuto la scorsa settimana ad Indian Wells: “Anche stasera abbiamo ...

Sinner, abbiamo perso le parole. Una vittoria straordinaria in una partita straordinaria che consegna definitivamente la rivalità con Alcaraz alla storia del tennis. Jannik perde al tie break il primo ...27 - year - old @DaniilMedwed has now reached the final of EVERY hardcourt Grand Slam + hardcourt Masters 1000 +Finals: Australian Open Indian Wellsor ...Daniil Medvedev è il primo finalista del torneoMasters 1000 diche si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il russo, quarta testa di serie, si è imposto nel derby contro il connazionale Karen Khachanov, ...

