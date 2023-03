Sindaco Manfredi: "La città di Napoli sarà all'altezza di gestire i festeggiamenti" (Di venerdì 31 marzo 2023) Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha parlato a Skytg24 live a Napoli, ecco le sue dichiarazioni: "Festa Scudetto? Sicuramente c'è una grandissima gioia e una grandissima soddisfazione. Il timore è che, quando si devono gestire eventi con centinaia di migliaia di persone, forse milioni di persone, chiaramente dobbiamo preoccuparci anche della sicurezza. La sicurezza è fatta da organizzazione e responsabilità. Napoli sarà all'altezza di questa sfida, festeggerà alla grande e lo farà con grande responsabilità. Stiamo lavorando su grandi eventi di piazza che però richiedono un'organizzazione che stiamo condividendo con le attività di pubblica sicurezza. Faremo qualcosa di bello e assolutamente inclusivo a cui parteciperanno tutti i napoletani". Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Gaetanodi, ha parlato a Skytg24 live a, ecco le sue dichiarazioni: "Festa Scudetto? Sicuramente c'è una grandissima gioia e una grandissima soddisfazione. Il timore è che, quando si devonoeventi con centinaia di migliaia di persone, forse milioni di persone, chiaramente dobbiamo preoccuparci anche della sicurezza. La sicurezza è fatta da organizzazione e responsabilità.all'di questa sfida, festeggerà alla grande e lo farà con grande responsabilità. Stiamo lavorando su grandi eventi di piazza che però richiedono un'organizzazione che stiamo condividendo con le attività di pubblica sicurezza. Faremo qualcosa di bello e assolutamente inclusivo a cui parteciperanno tutti i napoletani".

