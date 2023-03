Accoltellò un uomo alla stazione di Ladispoli: donna in manette (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladispoli – Avrebbe accoltellato un uomo di origine ucraina alla stazione ferroviaria di Ladispoli, per futili motivi, ferendolo ad un mano. Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 15 marzo. Prtoagonista della vicenda una donna 33enne, arrestata dai Carabinieri della stazione di Ladispoli. I militari, al termine delle indagini, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale nei confronti della donna, già sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma per passate vicissitudini penali. Il provvedimento è stato emesso dalla 2^ Sezione Penale della Corte di Appello di Roma su richiesta dei Carabinieri. Per la 33enne si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023)– Avrebbe accoltellato undi origine ucrainaferroviaria di, per futili motivi, ferendolo ad un mano. Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 15 marzo. Prtoagonista della vicenda una33enne, arrestata dai Carabinieri delladi. I militari, al termine delle indagini, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale nei confronti della, già sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma per passate vicissitudini penali. Il provvedimento è stato emesso d2^ Sezione Penale della Corte di Appello di Roma su richiesta dei Carabinieri. Per la 33enne si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è ...

