Tajani | Tunisia a rischio collasso | Fmi dia prima tranche di aiuti - Pnrr? Serve flessibilità | ma impegnati per le riforme

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Ho avuto una telefonata con il Min. degli Esteri ???? @AhmedAttaf_Dz. Potenziamento della rete energetica, cooperazio… - Antonio_Tajani : Dobbiamo aiutare la Tunisia, l’emergenza finanziaria che sta affrontando alimenta quella dei migranti. Non ci sono… - MediasetTgcom24 : Tajani: 'Tunisia a rischio collasso, Fmi dia prima tranche di aiuti' | 'Pnrr? Serve flessibilità, ma impegnati per… - StaseraItalia : Migranti, boom di sbarchi dalla Tunisia @Antonio_Tajani a #StaseraItalia: 'Dobbiamo lavorare affinchè non ci sia u… - khadrawiWassim : @Antonio_Tajani @ItalyMFA Fascisti, state lontani dalla Tunisia e smettete di sostenere la dittatura -

'Pnrr Serve flessibilità, ma impegnati per le riforme'ha poi toccato il tema dei fondi del Pnrr, spiegando che il ministro 'Raffaele Fitto sta lavorando molto bene, ma il Pnrr è nato in una ...Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, intervenendo a "Stasera Italia" su Rete Quattro. In, "c'è una ...La continua insistenza tematica di Giorgia Meloni e Antonio(che ha sentito l'omologo ... Non solo migranti Al di là della contingenza migratoria rappresentata in queste settimane dalla, ...

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, "in Tunisia c'è una crisi finanziaria tremenda, è un Paese sull'orlo del collasso economico. Ecco perché come Italia stiamo facendo di tutto per impedire ...La Tunisia va salvata in tempi rapidi. Bisogna agire il prima possibile, ne ho parlato anche con il sottosegretario di Stato americana”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Stasera Italia ...