LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3, 6-1 ATP Miami 2023 in DIRETTA: è semifinale! Match senza discussione (Di giovedì 30 marzo 2023) 0.43 Venerdì 31 marzo (probabilmente nella notte tra venerdì e sabato) Jannik Sinner affronterà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 del mondo, e l'americano Taylor Fritz, n.10. 0.41 59 punti complessivi ottenuti da Sinner contro i 38 di Ruusuvuori. 0.40 Jannik Sinner: "Ruusuvuori lo conosco bene, non è mai facile affrontarlo. Abbiamo giocato entrambi bene, oggi ho vinto i punti importanti. Non è facile fermarsi quando si è in vantaggio, al ritorno le condizioni erano diverse: più umido e con palle più pesanti. Faccio sempre del mio meglio, quando gioco bene so di potermela giocare alla pari con chiunque. Devo abituarmi alle partite importanti, sono contento di essere di nuovo in semifinale. Dopo la ripresa ho ...

