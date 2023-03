Brozovic, amico mio, abbracciami guascone! Per un aprile… Epic (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Inter si riaffida nuovamente a Brozovic. Il regista croato ritornerà al centro del campo per sopperire all’assenza di Calhanoglu DI NUOVO INDISPENSABILE ? Marcelo, amico mio, abbracciami Guascone. Ebbene sì, è la dura legge del pallone: quando tutto sembrava ormai finito e indirizzato, con Brozovic relegato a fare da panchinaro al brillante Calhanoglu, ecco nuovamente il rovesciamento delle parti: Brozo di nuovo indispensabile! Il motivo: Calha rotto nel momento più importante. Adesso l’Inter si riaffida a colui considerato fino a nemmeno un anno fa l’uomo chiave: Marcelo Brozovic. Dal primo aprile inizierà probabilmente uno dei tour de force più complicati e fitti nella storia dell’Inter: nove partite in 30 giorni, tre competizioni da giocare, una semi e una finale come obiettivi! Al netto delle ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Inter si riaffida nuovamente a. Il regista croato ritornerà al centro del campo per sopperire all’assenza di Calhanoglu DI NUOVO INDISPENSABILE ? Marcelo,mio,Guascone. Ebbene sì, è la dura legge del pallone: quando tutto sembrava ormai finito e indirizzato, conrelegato a fare da panchinaro al brillante Calhanoglu, ecco nuovamente il rovesciamento delle parti: Brozo di nuovo indispensabile! Il motivo: Calha rotto nel momento più importante. Adesso l’Inter si riaffida a colui considerato fino a nemmeno un anno fa l’uomo chiave: Marcelo. Dal primo aprile inizierà probabilmente uno dei tour de force più complicati e fitti nella storia dell’Inter: nove partite in 30 giorni, tre competizioni da giocare, una semi e una finale come obiettivi! Al netto delle ...

