Catania | donna aggredita con del solvente sul volto Aveva frequentato un boss mafioso divenuto collaboratore di giustizia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Unaè stataquesta sera a, nella zona della stazione, da un uomo che le ha lanciato contro ildel. Si sospetta che dietro l’agguato ci siano i legami dellacon un notodi Adrano, Salvatore Giarrizzo, arrestato nel 2020 edi, a quanto emerge, dallain passato. Portata in ospedale, la vittima ha ricevuto le prime cure, ma secondo i medici il suo viso non dovrebbe riportare conseguenze: la prognosi è di sette giorni. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore sarebbe stato un uomo: da un’auto affiancata sulla strada, le avrebbe lanciato contro deldopo ...

Catania, solvente contro volto donna. Aveva frequentato un pentito Sky Tg24

