Calcio | Argentina batte Curacao 7-0 e Messi supera i 100 gol con l' albiceleste

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Santiago del Estero, 29 mar. -(Adnkronos) - L'agevolmente con un eloquente 7-0in un match amichevole disputato in casa allo stadio 'Unico Madre de Ciudades' a Santiago del Estero. Nel facile successo dei campioni del mondo brilla la stella di Lionelautore di una tripletta, grazie alla quale raggiunge quota 102 reti con la maglia della nazionale. La 'pulce' va a segno al 20', al 33' e al 37'. Per i padroni di casa a segno anche Nico Gonzalez al 23', Enzo Fernandez al 35', Angel Di Maria al 78' e Gonzalo Montiel all'87'.

