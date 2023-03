Motomondiale: Bastianini non dovrà operarsi, obiettivo rientro ad Austin (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Enea Bastianini non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico dopo la frattura alla scapola subita nel corso della gara sprint a Portimao, dopo un incidente con Luca Marini. È questa la notizia dopo la visita di controllo svolta dal pilota della Ducati a Forlì, dal dottor Porcellini. La spalla destra non necessita operazioni, ma dovrà restare immobilizzata. Il romagnolo, che dopo aver saltato la gara a Portimao salterà anche il weekend in Argentina, inizierà la riabilitazione da lunedì con l'obiettivo di tornare in pista per il Gran Premio delle Americhe, in programma ad Austin dal 14 al 16 aprile. "Farò di tutto per essere ad Austin" aveva dichiarato Bastianini a Sky Sport sabato scorso dopo la gara sprint. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Eneanonsottoporsi ad intervento chirurgico dopo la frattura alla scapola subita nel corso della gara sprint a Portimao, dopo un incidente con Luca Marini. È questa la notizia dopo la visita di controllo svolta dal pilota della Ducati a Forlì, dal dottor Porcellini. La spalla destra non necessita operazioni, marestare immobilizzata. Il romagnolo, che dopo aver saltato la gara a Portimao salterà anche il weekend in Argentina, inizierà la riabilitazione da lunedì con l'di tornare in pista per il Gran Premio delle Americhe, in programma addal 14 al 16 aprile. "Farò di tutto per essere ad" aveva dichiaratoa Sky Sport sabato scorso dopo la gara sprint.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Ducati, infortunio Bastianini: nessun intervento, i tempi di recupero - dianatamantini : MOTOGP - Ducati ha fornito un aggiornamento sulla situazione di Enea Bastianini. La speranza è di ritrovarlo per Au… - corsedimoto : MOTOGP - Ducati ha fornito un aggiornamento sulla situazione di Enea Bastianini. La speranza è di ritrovarlo per Au… - tuttosport : ?? 'Dispiaciuto per #Bastianini' ??? Lapo e Joana #Elkann a #Portimao tifosi speciali - Luxgraph : Lapo e Joana Elkann a Portimao tifosi speciali: «Dispiaciuto per Bastianini, ma felice di essere qui con mia moglie… -