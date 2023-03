**Pd: Schlein ai parlamentari dem, 'collegialità dirimente, sciogliamo nodi insieme'** (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi sui vertici dei gruppi, la lunga riunione dei parlamentari con Elly Schlein fila via senza particolari tensioni. E domani, secondo le previsioni, si andrà all'elezione dei capigruppo secondo la proposta della segretaria: Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga, già esponente di Areadem di Dario Franceschini, alla Camera. Il completamento degli uffici di presidenza con vicepresidenti, segretario d'aula e tesoriere, legati anche 'all'incastro' con le nomine nella nuova segreteria, dovrebbero essere definiti in un secondo momento. E non se ne parlerà prima della prossima settimana. Anche perchè nei prossimi giorni Schlein sarà in Friuli Venezia Giulia per la campagna delle regionali. "Ci aspettavamo peggio", dice un esponente della maggioranza dem viste le polemiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi sui vertici dei gruppi, la lunga riunione deicon Ellyfila via senza particolari tensioni. E domani, secondo le previsioni, si andrà all'elezione dei capigruppo secondo la proposta della segretaria: Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga, già esponente di Areadem di Dario Franceschini, alla Camera. Il completamento degli uffici di presidenza con vicepresidenti, segretario d'aula e tesoriere, legati anche 'all'incastro' con le nomine nella nuova segreteria, dovrebbero essere definiti in un secondo momento. E non se ne parlerà prima della prossima settimana. Anche perchè nei prossimi giornisarà in Friuli Venezia Giulia per la campagna delle regionali. "Ci aspettavamo peggio", dice un esponente della maggioranza dem viste le polemiche ...

