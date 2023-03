Skriniar, in Francia ipotizzano che la sua stagione sia già finita – SM (Di domenica 26 marzo 2023) Da domani alla Pinetina si lavorerà per i recuperi dei giocatori infortunati, tra questi c’è anche Milan Skriniar, che potrebbe aver finito la sua stagione. VOCI – Nell’edizione odierna di Sport Mediaset, Marco Barzaghi ha parlato della situazione degli infortunati in casa Inter. Tra questi c’è anche Milan Skriniar, che potrebbe non giocare più in nerazzurro: «I recuperi saranno fondamentali in vista dell’Aprile di fuoco che attende i nerazzurri. Domani alla riapertura della Pinetina comincerà il reinserimento graduale in gruppo per Alessandro Bastoni, Robin Gosens e Federico Dimarco. Discorso diverso per Skriniar. Dopo il consulto in Francia per risolvere la lombalgia, secondo rumours vicini al suo entourage riportati anche dall’Equipe, potrebbe non giocare più con la maglia dell’Inter». Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Da domani alla Pinetina si lavorerà per i recuperi dei giocatori infortunati, tra questi c’è anche Milan, che potrebbe aver finito la sua. VOCI – Nell’edizione odierna di Sport Mediaset, Marco Barzaghi ha parlato della situazione degli infortunati in casa Inter. Tra questi c’è anche Milan, che potrebbe non giocare più in nerazzurro: «I recuperi saranno fondamentali in vista dell’Aprile di fuoco che attende i nerazzurri. Domani alla riapertura della Pinetina comincerà il reinserimento graduale in gruppo per Alessandro Bastoni, Robin Gosens e Federico Dimarco. Discorso diverso per. Dopo il consulto inper risolvere la lombalgia, secondo rumours vicini al suo entourage riportati anche dall’Equipe, potrebbe non giocare più con la maglia dell’Inter». Inter-News - ...

