LIVE Sonego-Evans, 4-6, 6-3, 5-2 ATP Miami 2023 in DIRETTA: l’azzurro serve per volare al terzo turno (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Termina in rete la risposta in back di dritto del britannico. 3 match points per Sonego. 30-0 Dritto lungolinea vincente favoloso di Sonego, che lo gioca con il peso del corpo che ricadeva all’indietro. 15-0 Termina di poco larga la risposta di dritto di Evans. 5-2 Gioco Evans: termina lungo il back di Sonego, che dopo il cambio campo servirà per il match. 40-0 Sonego non riesce a trovare la risposta su una buona prima dell’avversario. 30-0 serve and volley vincente per Evans. 15-0 Lascia andare il braccio in risposta Sonego, senza trovare il campo. 5-1 Gioco Sonego: annulla ancora palla break l’italiano, che si porta ad un game dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Termina in rete la risposta in back di dritto del britannico. 3 match points per. 30-0 Dritto lungolinea vincente favoloso di, che lo gioca con il peso del corpo che ricadeva all’indietro. 15-0 Termina di poco larga la risposta di dritto di. 5-2 Gioco: termina lungo il back di, che dopo il cambio campo servirà per il match. 40-0non riesce a trovare la risposta su una buona prima dell’avversario. 30-0and volley vincente per. 15-0 Lascia andare il braccio in risposta, senza trovare il campo. 5-1 Gioco: annulla ancora palla break l’italiano, che si porta ad un game dalla ...

